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Son dakika haberleri... Gri listedeki teröristler Songül Dilek ve Güneş Akan İstanbul'da yakalandı

Emniyet ve Milli İstihbarat Teşkilatınca İstanbul'da düzenlenen ortak operasyonda, gri kategoride aranan MLKP'li iki kadın terörist yakalandı.

Son dakika haberleri... Gri listedeki teröristler Songül Dilek ve Güneş Akan İstanbul'da yakalandı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul'un Güngören ilçesindeki bir adrese ortak operasyon düzenledi.

Operasyonda, Tunceli kırsalında faaliyet yürüten terör örgütü MLKP mensubu ve Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan "Eylül" kod adlı Songül Dilek ve "Rojda" kod adlı Güneş Akan gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada, 3 sahte kimlik, 2 sahte üniversite öğrenci kartı, bir miktar dolar ve Türk lirası ele geçirildi.

Daha önceki operasyonlarda, Tunceli kırsalında faaliyet gösteren 5 MLKP'li teröristten 2'si ölü olarak ele geçirilmiş, biri ikna yoluyla teslim olmuştu.

Açıklamada, iki kadın teröristin yakalanmasıyla Tunceli kırsalında terör örgütü MLKP mensubunun kalmadığı bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #gri liste #emniyet #mit #istanbul
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