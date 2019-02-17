Akit TV’de canlı yayınlanan "Ters Kutuplar" programda ABD’de bulunan FETÖ lideri Gülen’in Türkiye’ye iade edilmek üzere gözlem altına alındığı iddia edildi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan resmi açıklama geldi

Akit TV'de yorumculuk yapan gazeteci Ali Tarakçı, “Şimdi bomba bir haber vereyim” diyerek FETÖ ele başı Gülen ile ilgili olarak birtakım iddialar öne sürdü.



Tarakçı, "Fethullah Gülen yakalandı, sabaha doğru İstanbul’a getiriliyor. Bomba bir haber olarak kenara yazın" dedi.



Tarakçı, "Akit TV'de ilk seslendirilmiş olsun. Çok net bir şey söylüyorum; Fethullah Gülen Amerika'dan alındı, sabaha doğru Türkiye'ye getiriliyor" diye konuştu.





Resmi açıklama geldi

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bize ulaşan böyle bir şey yok" dedi.

Kalın, "Ama biliyorsunuz FETÖ ile mücadele konusunda kararlılığımız tamdır. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar en üst kademesinden en alt kademsine kadar bu ihanet şebekesini karşı mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecek. Bu güne kadar dünyanın birçok ülkesinde önemli mesafeler aldık. Dost ve müttefik ülkeler FETÖ terör örgütünü sadece Türkiye'de değil bu ülkelerde de nasıl büyük tehdit oluşturduğunu kavramaya başladılar" ifadelerini kullandı.