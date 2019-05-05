Ulusal Kanal'da Gündem Özel programına konuk olan gazeteci yazar Fikret Akfırat, "Türkiye İttifakı, burada bir ara aşama olabilir veya eğer bu program temelinde kurulabilirse o zaman gerçekten Türkiye'nin ihtiyacı olan program temelinde süreç ilerletilebilir. Bu bakımdan düşünülecek olursa önümüzdeki dönemde şu olur, bu olur diye kestirimde bulunmak o kadar kolay değil ama çok sıradışı gelişmelerin olabileceği bir dönemden geçtiğimizi de söylemeliyiz" dedi

Ulusal Kanal'da Ufuk Akkaya'nın sunduğu Gündem Özel programına gazeteci yazar Fikret Akfırat konuk oldu.



Programda, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) vereceği İstanbul seçimleri kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.



Türkiye İttifakı tartışmalarının konuşulduğu programda Akfırat, şunları söyledi:



"Türkiye'nin ihtiyacı olan program, sonuç olarak Türkiye yok olmayacağına göre, hayata geçirelecek bir şekilde. Çeşitli aşamalardan geçirilerek o noktaya gelinilebilir. Türkiye İttifakı, burada bir ara aşama olabilir veya eğer bu program temelinde kurulabilirse o zaman gerçekten Türkiye'nin ihtiyacı olan program temelinde süreç ilerletilebilir. Bu bakımdan düşünülecek olursa önümüzdeki dönemde şu olur, bu olur diye kestirimde bulunmak o kadar kolay değil ama çok sıradışı gelişmelerin olabileceği bir dönemden geçtiğimizi de söylemeliyiz.



Çeşitli partilerin, daha önceki geleneksel politikalarından vazgeçmek zorunda kaldığı bir süreç yaşanabilir veya o partilerin arasında çeşitli bölünmeler olabilir, kopmalar, ayrışmalar olabilir. Bunların hepsi spekülasyon düzeyindeki bir tartışma yapmış oluyoruz ama önümüzdeki dönemde böyle ihtimallerin de sözkonusu olduğunu görmemiz lazım."



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