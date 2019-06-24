Son dakika haberleri... Habertürk yazarı Nagehan Alçı'dan 'canlı yayını terk etme' açıklaması

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, "Bazı takıntılı medya organları bunu sonuçları beğenmeyip yayını terk ettiğim şeklinde haber yapmışlar. Buna yalnızca ‘pes’ diyorum. Çarpıtmanın da sınırı olmuyormuş… Sonuçları daha açıklanmadan tahmin eden ve aynı yayına bir süre sonra dönen ben değilmişim gibi yalanlarına devam ettiler" açıklaması yaptı

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, İstanbul seçim sonuçlarının yorumlandığı canlı yayınını terk ettiğine yönelik haberlerle ilgili açıklama yaptı.



Alçı'nın bugünkü yazısının ilgili kısmı şöyle:



"Çarpıtmanın böylesi



Dün seçim sonuçlarını grubumuzun iki kanalı Habertürk TV ve Show TV’de yorumladım. Önce Habertürk yayını ile başladık, bir süre sonra söz verdiğim gibi Show TV’ye geçtim.



Bazı takıntılı medya organları bunu sonuçları beğenmeyip yayını terk ettiğim şeklinde haber yapmışlar. Buna yalnızca ‘pes’ diyorum. Çarpıtmanın da sınırı olmuyormuş… Sonuçları daha açıklanmadan tahmin eden ve aynı yayına bir süre sonra dönen ben değilmişim gibi yalanlarına devam ettiler.



Ama bu seçim sonuçları, iki tarafta da böylesi radikal ve gerçeklerden kopuk medyanın miadını doldurduğuna işaret ediyor."



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