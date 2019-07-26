Son dakika haberleri... Hakkari Çukurca'da çatışma: 1 şehit, 1 yaralı

Hakkâri Çukurca sınır bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1 askerin şehit olduğunu, 1 askerin de yaralandığını açıkladı.



MSB'nin açıklaması şöyle:



"Hakkâri Çukurca sınır bölgesinde 26 Temmuz 2019 tarihinde PKK’lı teröristlerin saldırısı sonrası çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.



Bölgede halen hava destekli olarak devam eden operasyonlarda, saldırıyı gerçekleştiren üç terörist Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilerek etkisiz hale getirilmiş, kahraman silah arkadaşlarımızın kanı yerde kalmamıştır.



Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, olayda yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz."



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