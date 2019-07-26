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Son dakika haberleri... Hakkari Çukurca'da çatışma: Sözleşmeli Piyade Er Metin Yıldız şehit oldu! Etkisiz hale getirilen terörist sayısı yükseldi

Hakkâri Çukurca sınır bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Sözleşmeli Piyade Er Metin Yıldız şehit oldu, 1 asker de yaralandı. MSB'nin açıklamasında "Saldırıyı gerçekleştirilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi maksadıyla devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı dört olmuştur." denildi

Son dakika haberleri... Hakkari Çukurca'da çatışma: Sözleşmeli Piyade Er Metin Yıldız şehit oldu! Etkisiz hale getirilen terörist sayısı yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1 askerin şehit olduğunu, 1 askerin de yaralandığını açıkladı.

Şehit askerin, Sözleşmeli Piyade Er Metin Yıldız olduğu belirtildi.

MSB'nin açıklaması şöyle:

"Hakkâri Çukurca sınır bölgesinde 26 Temmuz 2019 tarihinde PKK’lı teröristlerin saldırısı sonrası çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

Bölgede halen hava destekli olarak devam eden operasyonlarda, saldırıyı gerçekleştiren üç terörist Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilerek etkisiz hale getirilmiş, kahraman silah arkadaşlarımızın kanı yerde kalmamıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, olayda yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz."

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI YÜKSELDİ

MSB'nin açıklamasında "Saldırıyı gerçekleştirilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi maksadıyla devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı dört olmuştur." denildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #metin yıldız #çukurca #Hakkari
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