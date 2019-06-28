Son dakika haberleri... Hakkari Çukurca'da sözleşmeli er Kadir Yıldırım şehit oldu

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce taciz ateşi açıldı. Saldırıya anında karşılık verilirken, ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Kadir Yıldırım şehit oldu.

Sınır ötesinde konuşlu mevzileri yerle bir edilen terör örgütü PKK, Türkiye sınırlarında saldırı düzenledi.



Teröristler, sınır hattını gözleyen mehmetçiği hedef aldı.



Hakkiri'de Çukurca ilçesi Altıntepe Üs Bölgesine taciz ateşi açıldı. Piyade Sözleşmeli Er Kadir Yıldırım, ağır yaralandı.



Saldırıya anında karşılık verildi.



Hastaneye kaldırılan Sözleşmeli Er Yıldırım, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı, şehit oldu.



Şehit Yıldırım için saat 14.00'te Hakkari Dağ ve Komando Tugayında uğurlama töreni yapılacak. Ardından şehidin naaşı memleketi Konya'ya uğurlanacak.



ulusal.com.tr