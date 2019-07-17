Son dakika haberleri... Hakkari'de 2, Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, Hakkari merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyinde 7 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi

Hakkari merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.



İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.



Açıklamada bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.



IRAK'IN KUZEYİNDE 7 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyinde 7 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.



MSB'nin açıklamasında "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 7 terörist daha etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.



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