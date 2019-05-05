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Hakkari'de 5 terörist öldürüldü
Hakkari'de 5 terörist öldürüldü
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Son dakika haberleri... Hakkari'de 5 terörist öldürüldü

Hakkari sınırındaki üs bölgesine yapılan saldırının ardından başlatılan hava destekli operasyonda 5 PKK'lı terörist öldürüldü. Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Son dakika haberleri... Hakkari'de 5 terörist öldürüldü

Sınırda Mehmetçik'e saldıran PKK'lılara darbe vuruldu.

Irak sınırında bulunan Diztepe üs bölgesine düzenlenen saldırının ardından bölgede operasyon başlatıldı.

Hava destekli operasyonlarda 5 PKK'lı öldürüldü.

Güvenlik güçleri, terör örgütlerine yönelik operasyonlarını hız kesmede sürdürüyor. 

Dün de yapılan operasyonlarda 28 PKK'lı etkisiz hale getirilmişti. Operasyonları Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kuvvet komutanlarıyla birlikte yönetmişti.


ulusal.com.tr

 

Etiketler; #Hakkari
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