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Son dakika haberleri... Hakkari'de PKK'lı teröristler yol yapan işçilere saldırdı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce yol yapım çalışması yürüten işçilere yönelik saldırıda 2 işçi şehit oldu

Son dakika haberleri... Hakkari'de PKK'lı teröristler yol yapan işçilere saldırdı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'nın yol yapım çalışması yürüten işçilere yönelik saldırısında 2 işçi hayatını kaybetti.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Onbaşılar köyü Ağaçlı mezrasında yapımı devam eden yol inşaatında çalışan işçilere yönelik PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda 2 işçinin şehit olduğu bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Hakkari
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