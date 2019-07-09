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Son dakika haberleri... Hakkari'de terör örgütü PKK saldırısı: Emre Kargın ve Hüseyin Nayır şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Hakkâri bölgesinde 9 Temmuz 2019 tarihinde bir askeri araca PKK’lı teröristlerce uzak mesafeden yapılan saldırı sonucu iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır." açıklaması yaptı

Son dakika haberleri... Hakkari'de terör örgütü PKK saldırısı: Emre Kargın ve Hüseyin Nayır şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2 askerin şehit olduğunu 1 askerin de yaralandığını açıkladı.

MSB'nin açıklaması şöyle:

"Hakkâri bölgesinde 9 Temmuz 2019 tarihinde bir askeri araca PKK’lı teröristlerce uzak mesafeden yapılan saldırı sonucu iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır.

Bölgede operasyonlara devam edilmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet,  kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz."

ulusal.com.tr

Etiketler; #Hakkari #saldırı #şehit
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