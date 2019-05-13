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Hakkari'de terör saldırısı: 1 asker şehit
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Ulusal Kanal Canlı Yayını

Son dakika haberleri... Hakkari'de terör saldırısı: Uzman Çavuş Volkan Demirci şehit oldu

Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 1 asker şehit oldu.

Son dakika haberleri... Hakkari'de terör saldırısı: Uzman Çavuş Volkan Demirci şehit oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Volkan Demirci'nin Ordu'da yaşayan ailesine acı haber verildi.

Şehidin babası Ümran ve annesi Hacer Demirci'nin Fatsa ilçesi Sakarya Mahallesi'nde ikamet ettiği eve gelen Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ve İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Halit Gülten, şehadet haberini yakınlarına verdi. 

Haberin duyulmasının ardından şehidin babaevi ile sokağa Türk bayrakları asıldı.

Baba Ümran ve anne Hacer Demirci, şehit haberinin ardından Çatalpınar ilçesi Gündoğdu Mahallesi'ndeki evlerine gitmek üzere yola çıktı.

Yaklaşık bir yıl önce evlendiği öğrenilen Demirci'nin eşi Nurdan ve kız kardeşi Hilal Demirci'nin de Yüksekova'da yaşadığı belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Hakkari
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