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Son dakika haberleri... Hakkari Valiliği açıkladı: 4 kişi yakalandı

Hakkari Valiliği tarafından "17.07.2017 günü saat 10:00 sıralarında İlimiz Yüksekova İlçesi Güldalı Köyünde yola tuzaklanan uzaktan kumandalı EYP' nin (el yapımı patlayıcı) infilak ettirilmesi sonucu 19 askeri personelin yaralanması olayının failleri olduğu tespit edilen 4 şahıs, 'Terör Örgütüne Üye Olmak' ve ' Bölücü Terör Örgütü Adına Eylem Yapmak ' suçlarından Güldalı ve Esendere Köylerinde icra edilen operasyon sonucu yakalanmıştır" açıklaması yapıldı

Son dakika haberleri... Hakkari Valiliği açıkladı: 4 kişi yakalandı

Hakkari Valiliği, Güldalı ve Esendere köylerine operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Valilik açıklamasında şunlar denildi:

"İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;

17.07.2017 günü saat 10:00 sıralarında İlimiz Yüksekova İlçesi Güldalı Köyünde yola tuzaklanan uzaktan kumandalı EYP' nin (el yapımı patlayıcı) infilak ettirilmesi sonucu 19 askeri personelin yaralanması olayının failleri olduğu tespit edilen 4 şahıs, '' Terör Örgütüne Üye Olmak'' ve '' Bölücü Terör Örgütü Adına Eylem Yapmak '' suçlarından Güldalı ve Esendere Köylerinde icra edilen operasyon sonucu yakalanmıştır. Şahıslar mahkemeye sevk edilmiş olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

ulusal.com.tr

Etiketler; #Hakkâri Valiliği
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