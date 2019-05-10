Hakkari Valiliği tarafından "17.07.2017 günü saat 10:00 sıralarında İlimiz Yüksekova İlçesi Güldalı Köyünde yola tuzaklanan uzaktan kumandalı EYP' nin (el yapımı patlayıcı) infilak ettirilmesi sonucu 19 askeri personelin yaralanması olayının failleri olduğu tespit edilen 4 şahıs, 'Terör Örgütüne Üye Olmak' ve ' Bölücü Terör Örgütü Adına Eylem Yapmak ' suçlarından Güldalı ve Esendere Köylerinde icra edilen operasyon sonucu yakalanmıştır" açıklaması yapıldı

Hakkari Valiliği, Güldalı ve Esendere köylerine operasyon düzenlendiğini açıkladı.



Valilik açıklamasında şunlar denildi:



"İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;



17.07.2017 günü saat 10:00 sıralarında İlimiz Yüksekova İlçesi Güldalı Köyünde yola tuzaklanan uzaktan kumandalı EYP' nin (el yapımı patlayıcı) infilak ettirilmesi sonucu 19 askeri personelin yaralanması olayının failleri olduğu tespit edilen 4 şahıs, '' Terör Örgütüne Üye Olmak'' ve '' Bölücü Terör Örgütü Adına Eylem Yapmak '' suçlarından Güldalı ve Esendere Köylerinde icra edilen operasyon sonucu yakalanmıştır. Şahıslar mahkemeye sevk edilmiş olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."



ulusal.com.tr