Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'a düzenlenen Pençe Harekatında 2 askerin yaralandığını duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'a düzenlenen Pençe Harekatı ile ilgili açıklama yaptı.



MSB'nin açıklaması şöyle:



"Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs 2019'da başlatılan Pençe Harekâtı kapsamında, 29 Mayıs 2019 tarihinde PKK’lı bölücü teröristler tarafından bölgeye önceden yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.



Olayda yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."



ulusal.com.tr