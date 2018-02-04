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Son Dakika haberleri: Haramidere metrobüs durağında kaza

 Haramidere'de, metrobüs durakta bekleyen araca çarptı.

Son Dakika haberleri: Haramidere metrobüs durağında kaza

Haramidere'de, metrobüsün durakta bekleyen araca çarpması sonucu biri ağır 22 kişi yaralandı. 

Alınan bilgiye göre, Beylikdüzü'nden Topkapı yönüne giden metrobüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak, Haramidere Durağı'nda bekleyen metrobüse çarptı. Kazada, biri ağır 22 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan arkadaki metrobüsün sürücüsü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Metrobüs hattında ulaşım tek yönden kontrollü sağlanıyor.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Metrobüs hattında ulaşım tek yönden kontrollü sağlanıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Haramidere metrobüs durağı #kaza
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