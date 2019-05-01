Hatay Amanos Dağları kırsalında düzenlenen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Amanoslar kırsalında yapılan operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.



Hatay Amanos Dağları kırsalında düzenlenen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.



Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, Amanos Dağları kırsalında jandarma birimleri tarafından yapılan planlı operasyonla 5 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.



Açıklamada, operasyonların kesintisiz devam ettiği kaydedildi.



İçişleri Bakanlığı'ndan da açıklama

​İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hatay Amanoslar kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlar kesintisiz devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.