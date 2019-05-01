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Son Dakika haberleri... Hatay Amanos Dağları kırsalında 5 terörist etkisiz hale getirildi

Hatay Amanos Dağları kırsalında düzenlenen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Son Dakika haberleri... Hatay Amanos Dağları kırsalında 5 terörist etkisiz hale getirildi

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Amanoslar kırsalında yapılan operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

Hatay Amanos Dağları kırsalında düzenlenen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, Amanos Dağları kırsalında jandarma birimleri tarafından yapılan planlı operasyonla 5 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonların kesintisiz devam ettiği kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan da açıklama
​İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hatay Amanoslar kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlar kesintisiz devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #hatay
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