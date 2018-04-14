Hatay'ın Samandağ ilçesinde saat 10.37'de yerin 7,9 kilometre derinliğinde 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir deprem meydana geldi.
Deprem saat 10:37'de oldu.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, deprem, 7.9 kilometre derinlikte ve 3.0 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.
Kullanıcılar sosyal medya üzerinden "Hatay'da hafif yer sarsıntısı oldu" ifadelerini paylaştı.
ulusal.com.tr
Hatay'ın Samandağ ilçesinde saat 10.37'de yerin 7,9 kilometre derinliğinde 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kullanıcılar sosyal medya üzerinden "Hatay'da hafif yer sarsıntısı oldu" ifadelerini paylaştı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde saat 10.37'de yerin 7,9 kilometre derinliğinde 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.