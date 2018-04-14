Hatay'ın Samandağ ilçesinde saat 10.37'de yerin 7,9 kilometre derinliğinde 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kullanıcılar sosyal medya üzerinden "Hatay'da hafif yer sarsıntısı oldu" ifadelerini paylaştı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde saat 10.37'de yerin 7,9 kilometre derinliğinde 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir deprem meydana geldi.



Deprem saat 10:37'de oldu.



Kandilli Rasathanesi verilerine göre, deprem, 7.9 kilometre derinlikte ve 3.0 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.



Kullanıcılar sosyal medya üzerinden "Hatay'da hafif yer sarsıntısı oldu" ifadelerini paylaştı.



ulusal.com.tr