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Son dakika haberleri: Hatay'da deprem oldu (14 Nisan 2018 Cumartesi son depremler)

Hatay'ın Samandağ ilçesinde saat 10.37'de yerin 7,9 kilometre derinliğinde 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kullanıcılar sosyal medya üzerinden "Hatay'da hafif yer sarsıntısı oldu" ifadelerini paylaştı

Son dakika haberleri: Hatay'da deprem oldu (14 Nisan 2018 Cumartesi son depremler)

Hatay'ın Samandağ ilçesinde saat 10.37'de yerin 7,9 kilometre derinliğinde 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir deprem meydana geldi.

Deprem saat 10:37'de oldu.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, deprem, 7.9 kilometre derinlikte ve 3.0 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.

Kullanıcılar sosyal medya üzerinden "Hatay'da hafif yer sarsıntısı oldu" ifadelerini paylaştı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #deprem #samandağ #hatay
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