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Son dakika haberleri... Hatay'da silah kazası: 1 asker şehit

17 Mayıs 2019 tarihinde Hatay sınır bölgesinde icra edilen devriye görevi esnasında, sınırın Suriye tarafından Türkiye tarafına yasadışı geçmeye çalışan şahısları yakalamak için müdahale edildiği esnada bir askerin meydana gelen silah kazası sonucu şehit olduğu açıklandı

Son dakika haberleri... Hatay'da silah kazası: 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1 askerin şehit olduğunu duyurdu.

MSB'nin açıklaması şöyle:

"17 Mayıs 2019 tarihinde Hatay sınır bölgesinde icra edilen devriye görevi esnasında; Suriye tarafından Türkiye tarafına yasadışı geçmeye çalışan şahısları yakalamak için müdahale edildiği esnada bir kahraman silah arkadaşımız meydana gelen silah kazası sonucu şehit olmuştur. 

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allahtan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

ulusal.com.tr

Etiketler; #hatay #türkiye #suriye
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