Son dakika haberleri... Hatay Reyhanlı'da patlama! Erdoğan: Aracın içindeki 3 kişi öldü! Soylu: EYP olduğunu düşünüyoruz

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir patlama meydana geldi. Olayla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bombalı araçta bulunan 3 Suriyeli'nin öldüğünü" söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz el yapımı patlayıcı olduğunu düşünüyoruz" dedi

Hatay Reyhanlı'da bir araçta patlama oldu. Suriye uyruklu olduğu belirlenen 3 kişi öldü. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.



İlk açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.



Patlamanın meydana geldiği yerin 50 metre uzağındaki Fatih Sultan Mehmet Camii vardı. Ölen 3 Suriyeli'nin hedefinin, cuma namazından çıkanlar olduğu ileri sürüldü. Ancak, patlamanın camiye uzak bir noktada meydana gelmesi, faciayı önlemiş oldu.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da patlama hakkında bilgi verdi.



Otomobilin, park halinde değil, seyir halinde olduğu ve geçici Türk plakası takılı olduğu öğrenildi.



Hatay Emniyet Müdürlüğü'ne bomba imha uzmanları tarafından yapılan inceleme de tamamlandı. Hurda yığına dönen otomobil ve çevreye dağılan parçaları, çekiciye yüklendi. Araç, Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.



AFAD ekipleri tarafından da bölgede kimyasal ölçüm cihazlarıyla incelemeler yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada herhangi bir kimyasal risk saptanamadı.



Olay Yeri İnceleme ekiplerinin de çalışmasının tamamlamasının ardından cadde temizlenip, araç trafiğine açıldı.



Öte yandan bu olayla ilgili bağlantı olduğu ve bombalı olduğu ileri sürülen Suriye plakalı ikinci bir otomobil de aranıyor. Polisin ilçede geniş güvenlik önlemi sürüyor.



ulusal.com.tr

