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Son dakika haberleri... Hava Kuvvetleri mahrem yapılmasına operasyon: 52 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 52 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Son dakika haberleri... Hava Kuvvetleri mahrem yapılmasına operasyon: 52 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 52 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #izmir
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