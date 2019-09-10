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Son dakika haberleri! Hayatını kaybeden Süleyman Turan'ın ölüm nedeni belli oldu

Bugün hayatını kaybeden usta oyuncu Süleyman Turan'ın ölüm nedeni belli oldu. Turan'ın  sabah saatlerinde Kadıköy'deki evinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği bildirildi

GÜNDEM 10.09.2019, 11:01
Son dakika haberleri! Hayatını kaybeden Süleyman Turan'ın ölüm nedeni belli oldu

Usta oyuncu Süleyman Turan hayatını kaybetti.

Turan'ın ölüm nedeni, belli oldu.

Edinilen bilgilere göre, Turan, sabah saatlerinde Kadıköy'deki evinde kalp krizi geçirerek 83  yaşında yaşamını yitirdi.

SÜLEYMAN TURAN KİMDİR

Dergi ressamı olarak çalıştı. Bir derginin yarışmasıyla sinemaya geçti. Genellikle 'esas oğlan'ın sadık dostu rollerinde, sevecen tiplemesiyle başarılı olup beğeni kazanmıştır. Üç film senaryosu yazar ak, çeşitli sinema filmleri ve dizilerde rol alan sanatçı uzun süredir film çevirmiyor.

ulusal.com.tr

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