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Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan flaş kıdem tazminatı açıklaması

Tartışmalara neden olan kıdem tazminatı kararıyla ilgili hükümetten son dakika açıklaması geldi. Habere göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kıdem tazminatı konusunda açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Türkiye kıdem tazminatında adım atmalı. Paydaşların hepsinin kazanacağı bir formül geliştirilecek. Türkiye'nin bu yüzyılını dönüştürecek bir reform olacak." dedi

Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan flaş kıdem tazminatı açıklaması

Tartışmalara neden olan kıdem tazminatı kararıyla ilgili hükümetten son dakika açıklaması geldi. 

Habere göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kıdem tazminatı konusunda açıklamalarda bulundu. 

Albayrak, şunları söyledi:

"Türkiye kıdem tazminatında adım atmalı. 

Paydaşların hepsinin kazanacağı bir formül geliştirilecek. 

Türkiye'nin bu yüzyılını dönüştürecek bir reform olacak."

ulusal.com.tr

Etiketler; #kıdem tazminatı #Hazine ve Maliye Bakanı #berat albayrak
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