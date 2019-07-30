76 terörist etkisiz hale getirildi
76 terörist etkisiz hale getirildi
Vedat Milor: Başımdan çok tatsız bir olay geçti
Vedat Milor: Başımdan çok tatsız bir olay geçti
İstanbullulara sabah şoku! Trafik kilit
İstanbullulara sabah şoku! Trafik kilit
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan kabine revizyonu yorumu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kabine revizyonuyla ilgili soruya "Bu konuyu Cumhurbaşkanı'na sormak gerekir cevabını verdi

Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan kabine revizyonu yorumu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gazetecilerle yaptığı toplantıda kabine revizyonu sorusunu yanıtladı.

KABİNE REVİZYONU

Albayrak, kabine revizyonuna ilişkin bir soruya cevap verdi.

Bakan Albayrak, soruyu "Bu konuyu Cumhurbaşkanı'na sormak gerekir" ifadeleriyle yanıtladı.

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ

Albayrak, İstanbul Finans Merkezi'ni 2021 sonuna kadar bitirmek istediklerini de sözlerine ekledi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #berat albayrak #kabine revizyonu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.