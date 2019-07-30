Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan kabine revizyonu yorumu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kabine revizyonuyla ilgili soruya "Bu konuyu Cumhurbaşkanı'na sormak gerekir cevabını verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gazetecilerle yaptığı toplantıda kabine revizyonu sorusunu yanıtladı.



KABİNE REVİZYONU



Albayrak, kabine revizyonuna ilişkin bir soruya cevap verdi.



Bakan Albayrak, soruyu "Bu konuyu Cumhurbaşkanı'na sormak gerekir" ifadeleriyle yanıtladı.



İSTANBUL FİNANS MERKEZİ



Albayrak, İstanbul Finans Merkezi'ni 2021 sonuna kadar bitirmek istediklerini de sözlerine ekledi.



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