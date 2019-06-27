Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'daki bu fotoğraflı gönderiyle yanıt verdi! Özge Ulusoy iddiaları yer almıştı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün sosyal medyada dolaşan iddiaların ardından ailesiyle olan fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı. Ekşi Sözlük'te Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ünlü oyuncu Özge Ulusoy hakkındaki iddialar yer almıştı. Albayrak'ın talebi üzerine Ekşi Sözlük'te yer alan sayfa erişime engellenmişti

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün sosyal medyada dolaşan iddiaların ardından ailesiyle olan fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı



Özel hayatına dair sosyal medyada dolaşan iddiaların ardından Twitter'dan "fotoğraflı yanıt" veren Albayrak, "Ailemizin sanat ruhlu ve naif üyesi Mahinurumuz ilkokuldan mezun oldu. Doğduğu gün daha dün gibi... Yüzündeki masum tebessümü hiçbir kötülük silmesin. Vatanına milletine hizmetten hiçbir art niyet alıkoymasın seni ve senin gibi bütün masum çocuklarını bu milletin... Aile; sevgi, sadakat merhamet ve inanç ister. Bundan bihaber olanlara mutlu aile tablosu acı verir. Dünyanın tüm zorluklarına göğüs germe gücünü bu tablodan almayı bana nasip ettiği için Rabbime şükrediyorum..." ifadelerini kullandı.





Ne olmuştu?

Ekşi Sözlük'te Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ünlü oyuncu Özge Ulusoy hakkındaki iddialar yer almıştı. Albayrak'ın talebi üzerine Ekşi Sözlük'te yer alan sayfa erişime engellendi. İçeriğe girmeye çalışan kullanıcıların karşısına "İstanbul Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin Berat Albayrak'ın talebi üzerine verdiği 18.06.2019 tarih ve 2019/4832 d.iş sayılı kararı uyarınca bu başlıkta yer alan içeriklere erişimin engellenmesine karar verilmiştir." ifadeleri çıkıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Basın Müşaviri Berber, Bakan Albayrak'a yönelik iddialarla ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.





ulusal.com.tr

