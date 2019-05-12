Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, CNN TÜRK'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Albayrak, "Tüm paydaşların memnun olduğu bir emeklilik sistemi kurmak... Bu yıl içinde değişimi gerçekleştireceğiz" dedi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, CNN TÜRK'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.



Albayrak, "Tüm paydaşların memnun olduğu bir emeklilik sistemi kurmak... Bu yıl içinde değişimi gerçekleştireceğiz" dedi



Yeni emeklilik sistemiyle ilgili konuşan Albayrak, "Tüm paydaşların memnun olduğu bir emeklilik sistemi kurmak... Bu yıl içinde değişimi gerçekleştireceğiz." dedi.



Enflasyonla mücadele ile ilgili konuşan Albayrak, "Türkiye zor bir süreci geride bıraktı.Son dört ayda grafiklerin hepsi yukarı yönlü ivme kazandı. Turizm tüm zamanların rekorunu kıracak. SGK'ya girişler arttı, devamı gelecek." ifadelerini kullandı.





ulusal.com.tr