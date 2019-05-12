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Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan yeni emeklilik sistemi açıklaması! Yeni emeklilik sistemi nedir?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, CNN TÜRK'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Albayrak, "Tüm paydaşların memnun olduğu bir emeklilik sistemi kurmak... Bu yıl içinde değişimi gerçekleştireceğiz" dedi

Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan yeni emeklilik sistemi açıklaması! Yeni emeklilik sistemi nedir?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, CNN TÜRK'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.

Albayrak, "Tüm paydaşların memnun olduğu bir emeklilik sistemi kurmak... Bu yıl içinde değişimi gerçekleştireceğiz" dedi

Yeni emeklilik sistemiyle ilgili konuşan Albayrak, "Tüm paydaşların memnun olduğu bir emeklilik sistemi kurmak... Bu yıl içinde değişimi gerçekleştireceğiz." dedi.

Enflasyonla mücadele ile ilgili konuşan Albayrak, "Türkiye zor bir süreci geride bıraktı.Son dört ayda grafiklerin hepsi yukarı yönlü ivme kazandı. Turizm tüm zamanların rekorunu kıracak.  SGK'ya girişler arttı, devamı gelecek." ifadelerini kullandı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #hakan çelik #cnn türk #berat albayrak #Hazine ve Maliye Bakanı
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