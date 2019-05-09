Terör örgütü PKK'nın siyasal uzantısı HDP'nin 23 Haziran İstanbul seçimleri için aldığı kararlar belli oldu. HDP ile ilgili "'İstanbul İttifakı' adı altında bir ittifak söylemi geliştirilerek seçmenlerden Ekrem İmamoğlu için oy istenmesine karar verildi. Bu süreçte İstanbul milletvekilleri ile bazı genel başkan yardımcılarının da İstanbul’da kalarak seçim çalışmalarını koordine etmesi kararlaştırıldı." bilgileri paylaşıldı

Terör örgütü PKK'nın siyasal uzantısı HDP'nin 23 Haziran İstanbul seçimleri için aldığı karar belli oldu.



Buna göre, aşağıdaki kararlar alındı:



"'İstanbul İttifakı' adı altında bir ittifak söylemi geliştirilerek seçmenlerden Ekrem İmamoğlu için oy istenmesine karar verildi.



Bu süreçte İstanbul milletvekilleri ile bazı genel başkan yardımcılarının da İstanbul’da kalarak seçim çalışmalarını koordine etmesi kararlaştırıldı."



ulusal.com.tr