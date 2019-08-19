HDP'li Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları İçişleri Bakanlığı tarafından "terör bağlantıları gerekçesiyle" görevlerinden uzaklaştırıldı. Üç ile de kayyum atandı. Aynı saatlerde 29 ilde PKK operasyonu yapıldı. Bölücü terör örgütüne büyük darbe vuruldu

HDP'li Diyarbakır, Mardin ve Van Belediyelerine operasyon yapıldı. Belediye başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı. Diyarbakır, Mardin ve Van valileri başkan vekili oldu.



İçişleri Bakanlığı'nca alınan karar çerçevesinde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan terör bağlantıları gerekçesi ile görevlerinden alındı. Belediyelere kayyum atandı



"HDP'Lİ BELEDİYELERE OPERASYON



- Üç başkanın göreve gelir gelmez terör örgütü yöneticilerinin talimatlarım doğrultusunda, sözde "eş başkanlık uygulamaya ve tüm yetkilerini bu kişilerle birlikte kullanmaya başladıklları



- PKK’lı teröristlerin yakınlarına iş imkanı ve ailelerine maddi destek sağlamaya çalıştıkları, bunun için de şehit yakınlarına mobbing uyguladıkları



- Cadde , sokak, park isimlerini hapis cezası almış örgüt mensuplarının isimleri ile değiştirmeye başladıkları tespit edildi."



Sabah saat 06.00'da polis ekibi belediyelere geldi. Belediye binaları çembere alındı.



Görevlendirmeler sonraıs ilk açıklama Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına getirilen Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'den geldi.



Bilmez, "Belediye tamamiyle mevzuat çerçevesinde yönetilecek. Herkesi kucaklamaya çalışacağız. Van halkının hizmetinde olacağız. Şeffaf bir yönetim sergileyeceğiz, herkese eşit mesafede davranacağız" ifadelerini kullandı.



Öte yandan aynı saatlerde Diyarbakır, Mardin ve Van başta olmak üzere, 29 ilde PK'ya yönelik operasyonlar yapıldı. PKK'ya büyük darbe vuruldu.



418 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Operasyonlar sürüyor.



ulusal.com.tr