Van Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin terör örgütü propagandası yaptığı konuşmalarla ilgili hareket geçti. Temelli hakkında 2 ayrı soruşturma başlatıldı

Yaptığı konuşmalar terör propagandası sayıldı, başsavcılık harekete geçti.



HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında, katıldığı 2 ayrı etkinlikte yaptığı konuşmalar nedeniyle soruşturma başlatıldı. Van Başsavcılığı, konuşmaların içeriğinde suç unsurları olduğuna hükmetti.



Soruşturmaya, Temelli'nin terör örgütü propagandası yaptığı, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini aşağıladığı gerekçe gösterildi.



Van Başsavcılığı, Temelli hakkındaki dosyayı, milletvekili olduğu için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.



Bu arada Mardin'de HDP İl Başkanı Ali Sincar tutuklandı.



HDP'liler 7 Şubat'ta aday tanıtım toplantısında PKK marşı okuyup, ölen teröristler için saygı duruşunda bulunmuşlardı. Bu olaydan sonra soruşturma başlatılmış, 14 kişiyle birlikte Sincar gözaltına alınmıştı.



Mahkemeye çıkarılan Sincar cezaevine gönderildi.





ulusal.com.tr