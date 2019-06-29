Son dakika haberleri... HDP yine Cumhuriyet düşmanı Şeyh Sait'i andı! (Şeyh Sait kimdir)

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP, Cumhuriyet'e başkaldırdığı için idam edilen Şeyh Sait’i ölüm yıldönümünde anmayı yine ihmal etmedi. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Şeyh Seid Efendi ve 47 mücadele arkadaşını saygı ve mücadele anılarına olan bağlılığımızla anıyoruz." denildi

HDP yine, Cumhuriyet düşmanını andı.



Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP, İngiliz destekli isyan başlatıp çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesine neden olan Şeyh Sait'i unutmadı.



HDP, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Mesajda, "İdam edilişlerinin 94’üncü yıldönümünde Şeyh Seid Efendi ve 47 mücadele arkadaşını saygı ve mücadele anılarına olan bağlılığımızla anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.



ŞEYH SAİT KİMDİR



Şeyh Sait, "Din elden gidiyor" iddiasıyla İngiliz destekli isyan başlatmış, Türkiye'ye karşı etrafındakileri kışkırtmıştı. Amacı İngiltere mandasında bir Kürt devleti kurmaktı. İsyan, ordunun harekete geçmesiyle bastırıldı. Şeyh Sait ve 47 arkadaşı, Diyarbakır meydanında idam edildi.



ulusal.com.tr

