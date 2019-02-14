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Son dakika haberleri... HDP'li eski vekil Nadir Yıldırım hakkında soruşturma

Terör örgütü PKK savunucusu HDP'nin 26. Dönem Milletvekili Nadir Yıldırım'ın Twitter hesabı üzerinden savurduğu tehditler sonrası Yıldırım hakkında soruşturma başlatıldı

Son dakika haberleri... HDP'li eski vekil Nadir Yıldırım hakkında soruşturma

HDP ile terör örgütü PKK'nın bağlantısı bir kez daha ortaya çıktı. 

Terör örgütü PKK savunucusu HDP'nin 26. Dönem Milletvekili Nadir Yıldırım, Twitter hesabı üzerinden tehditler savurdu.

HDP'li eski vekil Yıldırım, Twitter üzerinden bir kullanıcının "PKK'yı bitireceğiz, çaresizsiniz" paylaşımını alıntılayarak, şunları yazdı:

"Hiçbir zaman çaresiz olmadık. Çünkü PKK var. PKk bitmez. PKK nicelerini bitirdi faşistlerin. Sıranızı bekleyin. Sizi de bitirecek, topalınızla, reisinizle, hav hav yapanınızla."

HDP'Lİ YILDIRIM HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya paylaşımları nedeniyle HDP eski Van Milletvekili Nadir Yıldırım hakkında soruşturma başlattı.

Alınan bilgiye göre, HDP Van eski Milletvekili Yıldırım hakkında, sosyal paylaşım sitesi Twitter' da, "Hiçbir zaman çaresiz olmadık. Çünkü PKK var. PKK bitmez. PKK nicelerini bitirdi faşistlerin. Sıranızı bekleyin. Bizi de bitirecek. Topalınızla, reisinizle, hav hav yapanınızla. Pek yakında.", "Merak etmeyin yakında dişlerimiz siz ve ortağınız olan tüm faşistlerin gırtlağında olacak", "Bahçeli ve Erdoğan sayesinde pek yakında Türkiye diye bir yer kalmayacak. Ama Kürdistan hep vardı ve var olmaya devam edecek. Biji Kürdistan." sözleri ve diğer suç unsuru taşıyan paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı.

'TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPMAK'TAN SORUŞTURMA YÜRÜTÜLECEK

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, söz konusu paylaşımlarıyla ilgili Nadir Yıldırım hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından soruşturma yürütülecek.

ulusal.com.tr

Etiketler; #hdp #nadir yıldırım
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