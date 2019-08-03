Son dakika haberleri... HDP/PKK'da 'barış koridoru' paniği

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından açıklanan kararlar, terör örgütü PKK ve siyasi ayağı HDP'yi rahatsız etti. Terör örgütü, Suriye'de hendek kazma girişimleri başlattı. Ayrıca teröristler, bölgedeki Amerikan üslerine yakın pozisyon alıyor. HDP ise açıklamalarında "barış koridoru" paniğini gözler önüne seriyor

Fırat'ın doğusuna operasyon için Türkiye teyakkuzda. Amerika ile güvenli bölge için diplomasi trafiği yürütülürken, sahada terör örgütüne ağır darbe indiriliyor.



Irak'ın kuzeyi, Pençe Harekatı ile terörden temizlenirken, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgesi de Mehmetçiğin kontrolünde. Amerika ile güvenli bölge konusunda anlaşamayan Türkiye'nin "barış koridoru" hamlesi ise terör örgütü PKK ve siyasi uzantısı HDP'yi panikletti. Açıklama HDP Sözcüsü Günay Kubilay'dan geldi.



Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyini terörden temizleme girişimlerini HDP "saldırgan" bir tutum olarak nitelerken, olası operasyon konusunda da oldukça endişeli.



"Barış koridoru"na yönelik bir açıklama da HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'den geldi.



"MGK'da toplanmışlar karar almışlar, bir 'barış koridoru' açmaya yönelik. Ne Suriye'nin ne Türkiye'nin, ne Kürtlerin, ne Arapların ne Türklerin barış koridoruna ihtiyacı yok, barışa ihtiyacı var. Barış tankla topla tüfekle olmaz. Barışmakla mümkün olur"



Terör örgütü PKK da Suriye'de kaygılı. Örgüt için çember daraldı. Hendek kazma girişimlerine başlayan örgüt, Amerikan üslerine yakın bölgelerde gece göbeti tutuyor. Örgütün sözde yöneticileri de Amerikan üslerine yakın bölgelerde kalıyor.



Amerika ise terör örgütüne sevkiyata devam ediyor.



Amerikan askeri konvoyunun Suriye'nin kuzeyine giriş yaptığı belirtildi. Konvoyda TIR'lar, kamyonetler ve akaryakıt tankerleri olduğu ifade edildi.



300 araçlık konvoy Kamışlı'dan geçerken görüntülendi.



ulusal.com.tr

