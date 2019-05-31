banner1005
Isparta'da uyuşturucu operasyonu: Tutuklamalar var
Isparta'da uyuşturucu operasyonu: Tutuklamalar var
Gözaltına alındılar! Onlar da aralarında
Gözaltına alındılar! Onlar da aralarında
Apple, Google, WhatsApp ve Microsoft'tan flaş karar
Apple, Google, WhatsApp ve Microsoft'tan flaş karar
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Son dakika haberleri... HSK'dan yeni kararname! 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti

Gelen son dakika haberine göre HSK'dan yeni kararname yayınlandı. Kararnamede 3 bin 722 hakim ve savcının yeri değiştiği belirtildi.

Son dakika haberleri... HSK'dan yeni kararname! 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti

HSK 1. Dairesi'nin adli ve idari yargı 2019 yılı ana kararnamesi ile 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti. 

HSK 1. Dairesi'nin adli ve idari yargı 2019 yılı ana kararnamesi ile Diyarbakır ve İzmir'in de bulunduğu 20 ilin başsavcısı değiştirildi.

HSK 1. Dairesi'nin kararnamesiyle Van, Diyarbakır, Kayseri ve Trabzon bölge adliye mahkemeleri faaliyete geçirildi.

Kararname sonrası açıklama yapan Hakimler Savcılar Kurulu Birinci Daire Başkanı Halil Koç, "HSK 1.Dairesi Daha önce ilan etmiş olduğumuz takvim uyarınca Adli ve İdari Yargı 2019 Yılı Ana Kararname çalışmalarını tamamlamış olup, birazdan HSK internet sitemizde yayımlanacaktır. Meslektaşlarımızın yeni görevlerini tebrik eder başarılar dilerim. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #HSK
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.