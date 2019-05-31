Gelen son dakika haberine göre HSK'dan yeni kararname yayınlandı. Kararnamede 3 bin 722 hakim ve savcının yeri değiştiği belirtildi.

HSK 1. Dairesi'nin adli ve idari yargı 2019 yılı ana kararnamesi ile 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti.



HSK 1. Dairesi'nin adli ve idari yargı 2019 yılı ana kararnamesi ile Diyarbakır ve İzmir'in de bulunduğu 20 ilin başsavcısı değiştirildi.



HSK 1. Dairesi'nin kararnamesiyle Van, Diyarbakır, Kayseri ve Trabzon bölge adliye mahkemeleri faaliyete geçirildi.



Kararname sonrası açıklama yapan Hakimler Savcılar Kurulu Birinci Daire Başkanı Halil Koç, "HSK 1.Dairesi Daha önce ilan etmiş olduğumuz takvim uyarınca Adli ve İdari Yargı 2019 Yılı Ana Kararname çalışmalarını tamamlamış olup, birazdan HSK internet sitemizde yayımlanacaktır. Meslektaşlarımızın yeni görevlerini tebrik eder başarılar dilerim. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.





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