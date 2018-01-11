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Son Dakika haberleri: HSK kararnamesi Resmi Gazete'de

13 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 14 idari yargı hakim adayının atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Son Dakika haberleri: HSK kararnamesi Resmi Gazete'de

 Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 13 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 14 idari yargı hakim adayının atamasını gerçekleştirdi.

HSK'nın atama kararnamesi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kararnamede, 13 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 14 idari yargı hakim adayının HSK tarafından 25 Aralık 2017'de yapılan ad çekme sonucu 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince atandığı kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #savcı #Resmi Gazete #kararname #HSK #hakim #atama
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