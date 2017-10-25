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Son Dakika haberleri: HSK'da önemli değişiklikler

Yargı teşkilatında Adalet Bakanlığı Müşteşarlığı ile başlayan değişim devam etti. HSK genel sekreterleri İbrahim Pektaş, Turan Kuloğlu, Musa Kanıcı görevden alındı.

Son Dakika haberleri: HSK'da önemli değişiklikler

Habertürk Ankara'dan Fevzi Çakır'ın haberine göre, müsteşarlığa Selahaddin Menteş'in getirilmesinin ardından bu kez de Hakimler Savcılar Kurulu'nda ( HSK) önemli değişiklikler yapıldı.

HSK genel sekreterleri İbrahim Pektaş, Turan Kuloğlu, Musa Kanıcı görevden alındı.

HSK Başkanı ve Adelet Bakanı Abdülhamit Gül'ün oluru ile Adalet Akademesi Daire Başkanı Mahmut Akgün, HSK Başmüfettişi Sinan Ekici, Bakanlık Tetkik Hakimi Ali Erdem yeni HSK genel sekreterleri olarak görevlendirildi.

Etiketler; #HSK
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