Son dakika haberleri... Hükümet, kansere yakalanan Aşık Ali Nurşani'nin oğlu Engin Nurşani için gerekli işlemleri başlattı

Aşık Ali Nurşani'nin kansere yakalanan oğlu Engin Nurşani için yaptığı destek çağrısı sonrası hükümet harekete geçti. Sağlık Bakanı Koca, Engin Nurşani için gerekli işlemlerin bakanlık tarafından başlatıldığını açıkladı

Aşık Ali Nurşani, sosyal medyadan bir çağrı yapmıştı.



Ali Nurşani, yaptığı paylaşımda şunları demişti:



"Sevgili Dostlar Bilindiği Üzere Oğlum, Canım Enginim Kanser İlletiyle Mücadele Ediyor Bu Mücadelede Sizlerinde Desteğine İhtiyacımız Var. Videoyu İzleyen Herkesin Affına Sığınıyorum"



BAKANLIK İŞLEMLERİ BAŞLATTI



Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Engin Nurşani için gerekli işlemlerin başlatıldığını açıkladı.



Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Koca, "Değerli halk ozanımız için gerekli işlemler bakanlığımızca başlatılmıştır. Hassasiyetinize ve halkımızın ozanımız için verdiği desteğe ayrıca teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.



ulusal.com.tr