AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili yaptığı açıklamada kritik ifadeler kullandı. Yıldırım, ilgili bakanlığın çalışmalarını yaptığını söyledi. Öte yandan Erdoğan ise EYT ile ilgili "Gündemimizde yok" demişti

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, gündeme dair açıklamalar yaptı.



Yıldırım'ın açıklamasında emeklilikte yaşa takılanlar EYT'li vatandaşlarla ilgili ifadeler kullandı.



AK Partili Binali Yıldırım, EYT mağduru vatandaşlar için 31 Mart yerel seçimlerden önce "Biraz sabır" demişti.



HÜKÜMETİN EYT HAMLESİ



Yıldırım, EYT ile ilgili yaptığı yeni açıklamada ilgili bakanlığın çalışmalarını yaptığını söyledi.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE ÇALIŞMA BAKANI NE DEMİŞTİ



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT'ye dair "Muhalefet bu konuyu sürekli gündemde tutsa da, bizim gündemimizde yok. Aksi halde sistemimizi çökertiriz. Biz seçim alacağız diye, popülist politika yapmayacağız. Muhalefetin sırtında yumurta küfesi yok. Olmayacak şeyleri söz veriyorlar. Biz böyle yapamayız" demişti.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da, EYT'li bir milyon 300 bin kişi olduğunu, bu kişilerin emekli edilmesi durumunda ileride hazineye 60 milyar lira yük getireceğini ifade etmişti.



İSTANBUL'DA BÜYÜK EYT MİTİNGİ



Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD) İstanbul Yenikapı'da büyük miting yapmak için İstanbul Valiliğine başvuruda bulunmuştu.



TWITTER'DA ETİKET ÇALIŞMASI



EYT'liler sosyal medya ağı Twitter'da, etiket çalışması yaptı. Dakikalar içinde '#EytPopülizmDeğilHaktır' etiketine yüzlerce mesaj atıldı. EYT SYDD'nin hesabından ise "Eyt Mağdurları Toplumun her kesimi tarafından bilinen Popülaritesi Yüksek ancak Popülizm Siyaseti yapmayan gerçek mağdurlardır." paylaşımı yapıldı.



"MİTİNG HAZIRLIKLARIMIZ TAMAMLANDI"



EYT SYDD Başkanı Gönül Boran Özüpak, mitingle ilgili açıklamalarda bulundu.



Özüpak, şunları belirtti:



"Sonuç alana kadar davamızın peşindeyiz. Valilik onayında olan miting hazırlıklarımız tamamlandı. Tüm Türkiye'deki kaderdaşlarımıza sözümüz. Davana mazeretsiz sahip çıkacak, Yenikapı'da Türkiye'nin kanayan yarası olan haklı davamıza katılımlarınızla ses olacaksın. Sen varsan bir fazlayız ve daha güçlüyüz."



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