Son dakika haberleri... Bedelli askerlik ile ilgili açıklamalar peş peşe geliyor.. Başbakan Binali Yıldırım'ın bedelli askerlik açıklamasıyla ilgili konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Başbakanımız, bu konuya müspet bakıyorum dedikten sonra hükümetimiz mutlaka bu konuyu değerlendirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde alınacak karar hepimiz için geçerli karar olacaktır” dedi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Ardahan'da valiliği ziyaret ederek, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Burada gazetecilere açıklama yapan Işık, Doğu Anadolu Bölgesi'nde 35 yıllık terör sebebiyle arzu ettikleri gelişmeyi sağlayamadıklarını söyledi.



Son dönemlerde terör örgütlerine ağır darbeler vurduklarını ifade eden Işık, "Bir taraftan da özellikle terörle mücadelenin ekonomik, sosyal, kültürel, manevi gibi tüm boyutlarıyla mücadeleyi yürüten bir hükümet anlayışımız var. Bu anlayışın bir gereği olarak da Başbakan Yardımcısı olarak ben terörle mücadelenin güvenlik boyutu dışındaki boyutların koordinasyonlarından sorumluyum. Bu vesileyle illerimizi tek tek geziyorum." diye konuştu.



BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI



Bir gazetecinin Başbakan Binali Yıldırım'ın bedelli askerlik açıklamasını hatırlatmasına şu karşılığı verdi:



"Başbakanımız, bu konuya müspet bakıyorum dedikten sonra hükümetimiz mutlaka bu konuyu değerlendirecektir. Bu konuda hükümetimizin yaptığı değerlendirmenin sonucunda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde alınacak karar hepimiz için geçerli karar olacaktır. Başbakanımızın 'ben buna müspet bakıyorum' ifadesi çok önemli. Bunun sonucunda artık hükümet değerlendirmesini beklememiz gerekiyor."



GÜL'ÜN CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞINA İLİŞKİN TARTIŞMALAR



Işık, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin tartışmaların anımsatılması üzerine de Abdullah Gül'ün ülkede çeşitli bakanlıklarda bulunduğunu ve en son da cumhurbaşkanlığını yapmış bir şahsiyet olduğunu söyledi.



"Biz isterdik ki Abdullah Gül ismi AK Parti dışında hiçbir şekilde anılmasın" diyen Bakan Işık, şu değerlendirmede bulundu:



"Siyasette su akar yatağını bulur. Siyasette mühendislik hesaplarının hiçbir zaman çalışmadığı çok bellidir. Mühendislik projelerinin siyasette daha önce çok denendiğini biliyoruz. Ama siyasetin kendi bir doğası ve tabi bir akışı var. O tabii akışın dışındaki her proje akamete uğramaya mahkumdur. Bu gün Abdullah Bey üzerinde oluşturulan projenin de akamete uğraması kaçınılmaz. Biz kendi yolumuza devam ediyoruz. Biz kendi adayımıza güveniyoruz. CHP'nin veya diğer partilerin hangi adayı çıkaracağı bizim için önemli değil. Kendine güvenenin başkasının adayına göre hesap yapma durumu olur mu? Bizim şu anda bu yarışın net favorisi ve hatta tek favorisi diyebileceğimiz bir adayımız var. Dolayısıyla muhalefet bu konuda hangi projeyi üretirse üretsin, zorlama projelerine milletin desteğinin olmadığını hepimiz biliyoruz."



"SİYASET, MÜHENDİSLİK KABUL ETMEZ"



Işık, siyasette her şeyin doğal akışı içerisinde gerçekleşmesi gerektiğini belirterek, siyasetin mühendislik kabul etmediğini dile getirdi.



Taleplerin tavandan değil tabandan gelmesi halinde başarının geleceğinin altını çizen Işık, "Son dönemde Abdullah Bey ile ilgili ortaya konulan tablo tabandan gelen bir talep değil aksine Tayyip Erdoğan'ın önünü nasıl keseriz anlayışının oluşturduğu bir mühendislik çalışması. Bunun akamete uğraması kaçınılmazdı ve akamete uğradı." ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından Işık, Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay ve il protokolü ile bir süre görüştü.