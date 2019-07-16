Son dakika haberleri... Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan'dan o iddialara yanıt: Annemi bile inandıramadım

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Demirören Medya Grubu'nun başına geçeceğine dair iddialara yanıt verdi. Hakan, "Yok bir makama geliyormuşum da, yok toplantıya çağrılmışım da yok şöyleymiş de, yok böyleymiş de... Telefonum hiç durmadı dün... Arayan arayana... Herkese hep aynı cevabı veriyorum: 'Tek harfi bile doğru değil'" diye yazdı

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan'ın, Demirören Medya Grubu'nun başına geçeceği iddia edilmişti. Hakan, bu iddialara köşesinden yanıt verdi.



Ahmet Hakan, şunları yazdı:



"DÜN GÜN BOYU TELEFONUM ÇALDI DURDU



İNTERNET sitelerinde yine bir palavra:



Yok bir makama geliyormuşum da, yok toplantıya çağrılmışım da yok şöyleymiş de, yok böyleymiş de...



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Telefonum hiç durmadı dün... Arayan arayana... Herkese hep aynı cevabı veriyorum: 'Tek harfi bile doğru değil'



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Sonuç: Annemi bile inandıramadım internet sitelerinin gazladığı o palavranın palavrası haberlerin doğru olmadığına..."



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