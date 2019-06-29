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Son dakika haberleri... Hüseyin Hacıoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden istifa etti

İSPARK Marina Bakım ve Onarım Şefi Hüseyin Hacıoğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSPARK A.Ş.'de yönetici olarak sürdürdüğüm görevimi demokrasiye olan inancım ve İstanbul'a olan saygım nedeniyle 27.06.2019 Perşembe Saat 14:00 itibariyle kendi isteğimle bırakmış bulunmaktayım" açıklaması yaptı

Son dakika haberleri... Hüseyin Hacıoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden istifa etti

Marina Bakım ve Onarım Şefi Hüseyin Hacıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSPARK A.Ş.'de yönetici olarak sürdürdüğü görevini bıraktığını açıkladı.

Hüseyin Hacıoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Aziz İstanbullara saygı ile duyurulur

23 Haziran'da gerçekleşen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi demokratik bir ortamda gerçekleşmiş ve İstanbulluların tercih ile Ekrem İmamoğlu başkan olarak seçilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSPARK A.Ş.'de yönetici olarak sürdürdüğüm görevimi demokrasiye olan inancım ve İstanbul'a olan saygım nedeniyle 27.06.2019 Perşembe Saat 14:00 itibariyle kendi isteğimle bırakmış bulunmaktayım.. Bu kararımı İSPARK A.Ş'nin bilgilerine sunarken aynı zamanda siz saygıdeğer İstanbullularla paylaşmayı da bir görev olarak görüyorum. İstanbul'a hizmet etmek için görev alan ve alacak olan herkese başarılar diliyorum. Bugüne kadar icra ettiğim görevlerde bize güvenen Cumhurbaşkanımıza, devlet ricalin deki tüm büyüklerimize ve belediye başkanlarımızla birlikte İstanbul'a 
hizmet etmekten gurur duyduğum çalışma arkadaşlarımıza ve hemşehrilerimize teşekkürü bir borç bilirim.

Saygılarımla arz ederim.

Hüseyin Hacıoğlu"

ulusal.com.tr

Etiketler; #ibb #istanbul büyükşehir belediyesi #ispak #Hüseyin Hacıoğlu
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) genel sekreteri, genel sekreter yardımcıları ve 1'inci hukuk müşavirinin isminin yer aldığı açıklamada "23 Haziran'da gerçekleşen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi, demokratik bir ortamda gerçekleşmiş ve İstanbulluların tercihi ile Sayın Ekrem İmamoğlu başkan olarak seçilmiştir. Kendilerini tebrik ederiz." ifadeleri yer aldı. Açıklamada "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine bağlı yöneticiler olarak; demokrasiye olan inancımız, misyonumuza, kendimize ve İstanbul'a olan saygımız nedeniyle yeni yönetimin kendi ekibiyle çalışmasının önünü açmak için büyük bir gayretle yürüttüğümüz görevlerimizi kendi isteğimizle bırakıyoruz." denildi
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