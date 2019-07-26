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Son dakika haberleri... İBB açıkladı! Esenler otogarında flaş gelişme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamada, "Bayrampaşa’daki İstanbul Otogarı’nın otopark kısımlarının İSPARK’a devri ile ilgili verilen yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı." denildi

Son dakika haberleri... İBB açıkladı! Esenler otogarında flaş gelişme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Esenler Otogarı için açıklama yapıldı.

Belediyeye ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar denildi:

"Bayrampaşa’daki İstanbul Otogarı’nın otopark kısımlarının İSPARK’a devri ile ilgili verilen yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı. 

Öncelikle otopark alanlarından başlanarak tüm otogarın güvenli, sağlıklı ve verimli hale getirilmesiyle ilgili çalışma devam edecek."

ulusal.com.tr

Etiketler; #ibb #Esenler Otogarı
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