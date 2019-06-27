banner1005
İstanbul Valiliği'nden açıklama
İstanbul Valiliği'nden açıklama
Zonguldak'ta maden ocağında göçük
Zonguldak'ta maden ocağında göçük
Ford, 12 bin kişiyi işten çıkaracak
Ford, 12 bin kişiyi işten çıkaracak
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Son dakika haberleri... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldı! İşte ilk açıklama! İBB Twitter hesabından bakın ne paylaşıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen Ekrem İmamoğlu, mazbatasını ikinci kez mazbatasını aldı. Adliyede mesainin bitmesini beklendiği aktarıldı. 17 Nisan'daki mazbata töreninde yaşanan izdihamın yaşanmaması için böyle bir tercihte bulunulduğu ifade edildi. Mazbatasını alan İmamoğlu, Saraçhane'deki belediye binasında görevi devralacak. Mazbatasını alan İmamoğlu, "Hak yerini buldu, 16 milyon İstanbullu adına mazbatamızı aldık." dedi. İBB Twitter hesabından, Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı alıntılanarak "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız @ekrem_imamoglu #YeniBirBaşlangıç" mesajı paylaşıldı

Son dakika haberleri... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldı! İşte ilk açıklama! İBB Twitter hesabından bakın ne paylaşıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevine seçilen Ekrem İmamoğlu, geldiği Çağlayan Adliyesi'nde mazbatasını aldı.

Adliyede mesainin bitmesini beklendiği aktarıldı. 17 Nisan'daki mazbata töreninde yaşanan izdihamın yaşanmaması için böyle bir tercihte bulunulduğu ifade edildi.

MAZBATAYI ALDI

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi için mazbatasını aldı.

Mazbatasını alan İmamoğlu, Saraçhane'deki belediye binasında görevi devralacak.

İMAMOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

Mazbatasını alan İmamoğlu, "Hak yerini buldu, 16 milyon İstanbullu adına mazbatamızı aldık." dedi.

İBB HESABINDAN BAKIN NE PAYLAŞILDI

İBB Twitter hesabından, Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı alıntılanarak "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız @ekrem_imamoglu #YeniBirBaşlangıç" mesajı paylaşıldı.

ulusal.com.tr



Etiketler; #ekrem imamoğlu #istanbul büyükşehir belediyesi #mazbata #çağlayan adliyesi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.