Son dakika haberleri... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldı! İşte ilk açıklama! İBB Twitter hesabından bakın ne paylaşıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen Ekrem İmamoğlu, mazbatasını ikinci kez mazbatasını aldı. Adliyede mesainin bitmesini beklendiği aktarıldı. 17 Nisan'daki mazbata töreninde yaşanan izdihamın yaşanmaması için böyle bir tercihte bulunulduğu ifade edildi. Mazbatasını alan İmamoğlu, Saraçhane'deki belediye binasında görevi devralacak. Mazbatasını alan İmamoğlu, "Hak yerini buldu, 16 milyon İstanbullu adına mazbatamızı aldık." dedi. İBB Twitter hesabından, Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı alıntılanarak "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız @ekrem_imamoglu #YeniBirBaşlangıç" mesajı paylaşıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevine seçilen Ekrem İmamoğlu, geldiği Çağlayan Adliyesi'nde mazbatasını aldı.



Adliyede mesainin bitmesini beklendiği aktarıldı. 17 Nisan'daki mazbata töreninde yaşanan izdihamın yaşanmaması için böyle bir tercihte bulunulduğu ifade edildi.



MAZBATAYI ALDI



Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi için mazbatasını aldı.



Mazbatasını alan İmamoğlu, Saraçhane'deki belediye binasında görevi devralacak.



İMAMOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA



Mazbatasını alan İmamoğlu, "Hak yerini buldu, 16 milyon İstanbullu adına mazbatamızı aldık." dedi.



İBB HESABINDAN BAKIN NE PAYLAŞILDI



İBB Twitter hesabından, Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı alıntılanarak "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız @ekrem_imamoglu #YeniBirBaşlangıç" mesajı paylaşıldı.



ulusal.com.tr







