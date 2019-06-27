Son dakika haberleri... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldı! İşte ilk fotoğraf

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen Ekrem İmamoğlu, mazbatasını ikinci kez mazbatasını aldı. Adliyede mesainin bitmesini beklendiği aktarıldı. 17 Nisan'daki mazbata töreninde yaşanan izdihamın yaşanmaması için böyle bir tercihte bulunulduğu ifade edildi. Mazbatasını alan İmamoğlu, Saraçhane'deki belediye binasında görevi devralacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevine seçilen Ekrem İmamoğlu, geldiği Çağlayan Adliyesi'nde mazbatasını aldı.



Adliyede mesainin bitmesini beklendiği aktarıldı. 17 Nisan'daki mazbata töreninde yaşanan izdihamın yaşanmaması için böyle bir tercihte bulunulduğu ifade edildi.



MAZBATAYI ALDI



Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi için mazbatasını aldı.



Mazbatasını alan İmamoğlu, Saraçhane'deki belediye binasında görevi devralacak.



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