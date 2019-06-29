Son dakika haberleri... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan istifalar sonrası ilk açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'deki istifalara ilişkin "Görev değişimleri elbette olur. Hizmet ettiler, elbette herkesin durumları vardır, eksikleri vardır. Pazartesi günü kendilerini çağırdım. Bir sohbet edeceğiz. Kararlarını konuşacağız, helalleşeceğiz. Dediğim gibi bunlar doğal. Yolumuza devam ediyoruz" dedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'deki istifalarla ilgili konuştu.



İmamoğlu, şunları söyledi:



"Görev değişimleri elbette olur. Hizmet ettiler, elbette herkesin durumları vardır, eksikleri vardır. Pazartesi günü kendilerini çağırdım. Bir sohbet edeceğiz. Kararlarını konuşacağız, helalleşeceğiz. Dediğim gibi bunlar doğal. Yolumuza devam ediyoruz. 82 bin çalışanına güveniyoruz büyükşehir belediyemizin ama aynı zamanda elbette ki bizim de bu sürece hazırlık yaptığımız üst yönetim kadrolarımız var. İnşallah İstanbul'da yeni bir başlangıcı hep beraber süreci harekete geçireceğiz."



ulusal.com.tr

