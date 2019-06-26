Son dakika haberleri... İBB Başkanlığı görev devir tesliminin yapılacağı tarih belli oldu! Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama

İstanbul Valiliği, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi devir teslim töreni, İBB Başkanlığı Saraçhane binasında 27 Haziran 2019 Perşembe günü saat 18.30'da gerçekleştirilecektir." bilgisini paylaştı. İBB Başkanlığı görevine seçilen Ekrem İmamoğlu da "Değerli hemşehrilerim; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı devir teslim töreni, 27 Haziran 2019 Perşembe saat 18:30'da Saraçhane'deki İBB Başkanlığı makamında yapılacaktır. Tüm hemşehrilerimi yarın saat 18:30’da Saraçhane’deki İBB binası önüne bekliyorum." açıklaması yaptı

İstanbul Valiliği, 'İBB Başkanlığı Görevi Devir Teslim Töreni Duyurusu' yayınladı.



Valilik açıklamasında, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi devir teslim töreni, İBB Başkanlığı Saraçhane binasında 27 Haziran 2019 Perşembe günü saat 18.30'da gerçekleştirilecektir." denildi.



İBB Başkanlığı görevine, Millet İttifakı adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu seçilmişti.



İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA



Ekrem İmamoğlu, devir-teslim töreniyle ilgili açıklama yaptı.



İmamoğlu, şunları belirtti:



"Değerli hemşehrilerim; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı devir teslim töreni, 27 Haziran 2019 Perşembe saat 18:30'da Saraçhane'deki İBB Başkanlığı makamında yapılacaktır. Tüm hemşehrilerimi yarın saat 18:30’da Saraçhane’deki İBB binası önüne bekliyorum."



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