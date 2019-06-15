İstanbul Büyükşehir Belediyesi, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 5 bin 462 kilometre yüzölçümüne ve 16 milyona yakın nüfusa sahip, 7 gün 24 saat yaşayan dünyanın en önemli metropollerinden biri olan İstanbul'a en iyi şekilde hizmet etmek için görev icabı gerekli tüm araçları kullanmaktadır" açıklaması yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hizmet araçlarını, "Birilerinin 'makam aracı' dediği, bizim ise hizmet için kullandığımız araç" başlığıyla oluşturduğu görsellerle tanıttı.



İBB'den yapılan açıklama şu şekilde:



"İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 5 bin 462 kilometre yüzölçüme ve 16 milyona yakın nüfusa sahip, 7 gün 24 saat yaşayan dünyanın en önemli metropollerinden biri olan İstanbul’a en iyi şekilde hizmet etmek için görev icabı gerekli tüm araçları kullanmaktadır. İstanbulluların huzur ve refahı için şehrin her noktasında alt yapıdan üst yapıya hayatın her alanında gönül belediyeciliği anlayışıyla ve bir ibadet aşkıyla hizmetler kesintisiz sürdürülmektedir.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ambulans hizmetlerinden itfaiye çalışmalarına, Beyaz Masa yerinde çözüm uygulamalarından cenaze hizmetlerine, şantiye kontrol, yol bakım onarım, park bahçe denetimlerinden zabıta kontrol ve denetimlerine, böcek ilaçlama çalışmalarından mobil iletişim noktalarına kadar birçok farklı alandaki hizmetleri en iyi şekilde ve hızlıca gerçekleştirebilmek için kullandığı araçları paylaştı. Kiralık araçlar kişisel değil, müjdelenmiş şehir İstanbul’a ve İstanbullulara en iyi şekilde hizmet etmek için kullanılmaktadır.



Görsellerde yer alan araçlar şöyle;



1. İtfaiye Aracı

2. İtfaiye Eğitim Aracı

3. Ambulans Aracı

4. Akom Araçları

5. Zabıta Araçları

6. Evde Sağlık Aracı

7. Sosyal Hizmetler Aracı

8. Alo 153 Yerinde Çözüm Aracı

9. Mobil İletişim Aracı

10. Mobil Eds

11. Vektörle Mücadele Aracı

12. Cenaze Taşıma Aracı

13. Cenaze Yakını Taşıma Aracı

14. Sivil Savunma Aracı

15. Mobil Belnet Otobüs

16. Vetbüs

17. Vetkabin

18. Mobil Büfe

19. Lojistik Destek Araçları

20. Yol Bakım Araçları"



ulusal.com.tr



