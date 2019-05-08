İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından "İstanbul Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen geleneksel Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı, bu sene de Sultanahmet Meydanı'nda 15-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında kitapseverlere açık olacak" açıklaması yapıldı. Mazbatası iptal edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Geçmiş dönemden gelen yönetim, itfaiyenin, emniyetin Sultanahmet Meydanı'nda bu tarz fuar alanı kurulmasına karşı olduğunu söylediler. Özellikle oradaki esnafın bu tür kurulumların işlerine zarar verdiğini ilettiğini, toplumun orada sağlıklı bir şekilde buluşamadığı konusunda geniş tespitleri olduğunu söylediler. 'Ne öngörüyorsunuz?' dedim. 'Kurulması yanlış' dediler. 'O zaman kurmayın." dedim" ifadelerini kullanmıştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 38'inci Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'na ilişkin açıklama yapıldı.



15-31 Mayıs 2019 tarihlerinde yapılacak fuar için İBB'den duyuru geldi.



"BU SENE DE AÇIK OLACAK"



Belediyenin açıklaması şöyle:



"İstanbul Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen geleneksel Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı, bu sene de Sultanahmet Meydanı'nda 15-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında kitapseverlere açık olacak.



Hayırlı olsun."



İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ



Mazbatası iptal edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şunları söylemişti:



"Geçmiş dönemden gelen yönetim, itfaiyenin, emniyetin Sultanahmet Meydanı'nda bu tarz fuar alanı kurulmasına karşı olduğunu söylediler. Özellikle oradaki esnafın bu tür kurulumların işlerine zarar verdiğini ilettiğini, toplumun orada sağlıklı bir şekilde buluşamadığı konusunda geniş tespitleri olduğunu söylediler. 'Ne öngörüyorsunuz?' dedim. 'Kurulması yanlış' dediler. 'O zaman kurmayın." dedim. Ben o anlamda hiç irade koymadım. 'Esnaf rahatsızsa, emniyet rahatsızsa, itfaiye rahatsızsa kurmayın' dedim. Ne diyorlarsa kabul ettim. Artı orada kurulacak olan, Diyanet Vakfı diye adlandırılıyor ama, orada yazan özel bir fuar şirketidir. Bana da yazısı gösterildi. Ben de 'Yönetime gönderin, yönetimin gerekli ve lüzumlu cevapları var, onlar versinler' dedim. Biz Diyanet Vakfıyla her türlü iş birliği yaparız. Diyanet kurumuyla da her türlü iş birliği yaparız. Aradaki özel şirkettir ve söylediğim gerekçelerden dolayı önceki yönetim, burada kurulmasının kesinlikle yanlış olduğu hakkında bize brifing verdi. Sebebi budur."



ulusal.com.tr



