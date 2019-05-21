İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in grup toplantısındaki yaptığı konuşmanın ardından açıklama yaptı. İBB açıklamasında "İBB’den hiçbir vakıfa nakit para aktarımı kesinlikle söz konusu değildir." denildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "eş, çocuk ve akrabalar üzerinden çeşitli vakıfların kurulduğu sonra da bu vakıflara para aktarıldığı" açıklamalarını yalanladı.



İBB'den yapılan açıklamada, "Sayın Meral Akşener’in bugün partisinin grup toplantısında dile getirdiği iddialar, daha önce de (02/02/2019) açıkladığımız gibi gerçek dışıdır. İBB’den hiçbir vakıfa nakit para aktarımı kesinlikle söz konusu değildir." denildi.



Açıklama şöyle;

Bazı medya organlarında çarpıtılarak haber konusu edilen “İBB’den Vakıflara Hizmet Raporu” gerçek dışıdır, doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerle oluşturulduğu anlaşılmaktadır. İBB’den hiçbir vakıfa nakit aktarımı kesinlikle söz konusu değildir.



İBB’nin Sosyal Belediyecilik anlayışı çerçevesinde ayrım gözetmeden toplumun tüm kesimlerine yaptığı hizmetler, yandaşlık ithamı ile çarpıtılarak algı operasyonu yapılmaktadır. Öyle ki; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı, spor salonu olmayan 280 adet okula yapılan Kapalı Spor Salonları gibi büyük yatırımların maliyetleri dahi vakıflara aktarılmış gibi lanse edilmiştir. Bu akla ve vicdana sığmayan karalama kampanyası ile ayrıca Terör Örgütü FETÖ’den devralınan okul ve yurtlar için yapılan çalışmalar da görmezden gelinerek hedef saptırılmaya çalışılmaktadır.



İBB’nin tüm faaliyetleri, 5216 sayılı Belediye Kanunu’na, ilgili yasal prosedürler ile protokollere uyularak ve İBB Meclisi’nden bütçe onayları alınarak yapılmaktadır.



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