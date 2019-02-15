İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen hafta Hatay’da zaman ayarlı bomba yüklü kamyonun güvenlik güçleri tarafından yakalandığını bildirdi
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