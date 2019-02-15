banner1002
NBA All-Star başlıyor!
NBA All-Star başlıyor!
Kadıköy'de büyük yangın! İşte ilk fotoğraflar
Kadıköy'de büyük yangın! İşte ilk fotoğraflar
Mehmet Alkan ilk kez hakim karşısında
Mehmet Alkan ilk kez hakim karşısında
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu açıkladı! Hatay'da bomba yüklü kamyon ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen hafta Hatay’da zaman ayarlı bomba yüklü kamyonun güvenlik güçleri tarafından yakalandığını bildirdi

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu açıkladı! Hatay'da bomba yüklü kamyon ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen hafta Hatay’da zaman ayarlı bomba yüklü kamyonun güvenlik güçleri tarafından yakalandığını bildirdi

Etiketler; #süleyman soylu #İçişleri Bakanı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.