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Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu'dan ODATV ve Cumhuriyet gazetesi kararı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet gazetesi ve ODATV'ye ilişkin yaptığı açıklamada "Yalan haber çetecileri iş başında. Yine kurgu haberlerle siyaset peşindeler. Masa başı yalan haberiniz için suç duyurusunda bulunacağım." ifadelerini kullandı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu'dan ODATV ve Cumhuriyet gazetesi kararı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet gazetesi ve ODATV'de yer alan haberler için açıklama yaptı.

Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Yalan haber çetecileri iş başında. 

Yine kurgu haberlerle siyaset peşindeler."

SUÇ DUYURUSU KARARI

İçişleri Bakanı  Soylu, "Masa başı yalan haberiniz için suç duyurusunda bulunacağım." açıklaması yaptı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #İçişleri Bakanı #süleyman soylu #odatv #cumhuriyet gazetesi
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