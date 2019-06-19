İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet gazetesi ve ODATV'de yer alan haberler için açıklama yaptı.
Soylu, şu ifadeleri kullandı:
"Yalan haber çetecileri iş başında.
Yine kurgu haberlerle siyaset peşindeler."
SUÇ DUYURUSU KARARI
İçişleri Bakanı Soylu, "Masa başı yalan haberiniz için suç duyurusunda bulunacağım." açıklaması yaptı.
ulusal.com.tr
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet gazetesi ve ODATV'ye ilişkin yaptığı açıklamada "Yalan haber çetecileri iş başında. Yine kurgu haberlerle siyaset peşindeler. Masa başı yalan haberiniz için suç duyurusunda bulunacağım." ifadelerini kullandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet gazetesi ve ODATV'de yer alan haberler için açıklama yaptı.