İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet gazetesi ve ODATV'ye ilişkin yaptığı açıklamada "Yalan haber çetecileri iş başında. Yine kurgu haberlerle siyaset peşindeler. Masa başı yalan haberiniz için suç duyurusunda bulunacağım." ifadelerini kullandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet gazetesi ve ODATV'de yer alan haberler için açıklama yaptı.



Soylu, şu ifadeleri kullandı:



"Yalan haber çetecileri iş başında.



Yine kurgu haberlerle siyaset peşindeler."



SUÇ DUYURUSU KARARI



İçişleri Bakanı Soylu, "Masa başı yalan haberiniz için suç duyurusunda bulunacağım." açıklaması yaptı.



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