TSK'nın başarılı operasyonlarıyla 2017'den bu yana PKK'ya ait 3 bin mağara yerle bir edildi. 2018 yılı içerisinde 275 organize suç örgütü çökertildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörün kökünü kazıyacaklarını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Mamak'ta şehit aileleri, gazi ve yakınlarıyla buluştu. Burada konuşma yapan Soylu, güvenlik güçlerinin başarıyla yürüttüğü terör operasyonlarını aktardı. Fırat Kalkanı harekatı kapsamında güvenlik güçlerinin yanısıra doktor, öğretmen ve emşirenin de bölgede bulunduğunu dile getiren Soylu, “ 311 bin kişi şu anda o diyarlara, kendi topraklarına geçti. Biz sadece kendi ülkemiz için değil, etrafımızdaki coğrafyanın da huzurunu temin etmekle sorumlu olan bir milletiz” dedi.



Madde bağımlılığını önlemek için de yoğun bir mücadele içinde olduklarını kaydeden Soylu, “300 uyuşturucu liderini ellerini kelepçeleyip, doğru kodese gönderdik. Bunların önemli bir bölümü Türkiye tarafından bilinmiyor. Hiçbirinin suç kaydı yok” dedi.



Soylu konuşmasında CHP yönetimine de yüklendi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in kendisine yönelik “meczup” sözlerini hatırlatan Soylu, “Şehit ailelerimiz burada vicdanıyla beraber dururken, o şehitlerimiz toprağın altında bulunurken, PKK'lıları yürütseydim, HDP milletvekillerini yürütseydim o zaman meczup olurdum” ifadelerini kullandı.



2018 yılı içinde 6'sı Türkiye'nin en büyük suç çetesi olan 275 organize suç çetesinin de çökertildiğini belirtti.



CİNSİNİ DE CİBİLİYETİNİ DE...



Soylu PKK ile mücadeleye ilişkin de şunları söyledi: “Son 2 yılda 3 bin mağara ve sığınağı tarumar ettik. Bu ülkede PKK terör örgütü diye bir şey kalmayacak. Cinsini de cibilliyetini de tarihini de yerin 7 kat dibine gömmek milletimize karşı namus borcumuzdur. Bu bizim kararlılığımızdır. Herkesin ayağına basıyoruz. Uyuşturucu satıcılarının ayağına basıyor muyuz? FETÖ'nün ayağına basıyor muyuz? PKK'nın ayağına basıyor muyuz? Amerika 'Afrin'e giremezsin' dedi. Biz girdik, onların ayağına basıyor muyuz? Onun için kuvvetli ve güçlü olmamız lazım."



Soylu, FETÖ'ye yönelik büyük çaplı operasyonların başlatılacağının da sinyalini verdi ve “Daha büyük operasyonlar gelecek. Bu millete çektirdikleri 15 Temmuz'un acısını burunlarından fitil fitil getireceğiz” dedi.



Soylu DHKP-C'nin de bitirildiğini söyledi.